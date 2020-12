Erster Corona-Todesfall im Alten- und Pflegeheim St. Nicolai

Kiel (dpa/lno) – Nach einer Covid-19-Erkrankung ist eine 88-jährige Bewohnerin des Kieler Alten- und Pflegeheims St. Nicolai gestorben. Das teilte eine Sprecherin der Stadt Kiel am Montag mit. Es handelt sich um das erste Todesopfer im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch in dem Heim in der vergangenen Woche. Nach Angaben der Stadt war bei 25 Bewohnern, 12 Mitarbeitern und bei einer Person im privaten Umfeld das Coronavirus nachgewiesen worden. Informationen, wie viele der Infizierten inzwischen an Covid-19 erkrankt sind und wie viele im Krankenhaus behandelt werden, lagen am Montag nicht vor.

Nach einem Corona-Ausbruch in einem Norderstedter Heim im Oktober waren bis Mitte November 15 Bewohner gestorben.