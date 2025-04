Erster CDU-Landesparteitag nach Bürgerschaftswahl

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburger CDU kommt am Donnerstagabend (18.30 Uhr) zu ihrem ersten Landesparteitag nach der Bürgerschaftswahl zusammen. Dabei wird Landes- und Fraktionschef Dennis Thering den Teilnehmern in der Aula einer Berufsschule in Wandsbek zum Ausgang der Wahl Bericht erstatten.

Die CDU hatte sich am 2. März deutlich auf 19,8 Prozent verbessert und die Grünen als zweitstärkste Kraft in der Bürgerschaft abgelöst. Thering hatte aus dem Ergebnis einen Anspruch auf Regierungsbeteiligung abgeleitet.

Die SPD hatte als Wahlsiegerin Sondierungsgespräche sowohl mit ihrem bisherigen Koalitionspartner, den Grünen, wie auch mit der CDU geführt. Trotz großer Übereinstimmung, die man beiden Seiten zufolge in zwei Gesprächsrunden festgestellt hatte, hatte der SPD-Landesvorstand schließlich die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit den Grünen beschlossen.