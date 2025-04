Erste Zeugen im Klette-Prozess – War es versuchter Mord?

Celle (dpa/lni) –

Im Prozess gegen die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette sollen die ersten Zeugen aussagen. Sie würden zu einem Überfall auf einen Geldtransporter in Stuhr nahe Bremen vernommen, kündigte das Landgericht Verden an. Bei dem Überfall im Juni 2015 fielen Schüsse, die Staatsanwaltschaft wertet die Tat als versuchten Mord.

Mit Spannung wird die Aussage des Fahrers des Geldtransporters erwartet, der auch als Nebenkläger im Prozess auftritt. Der Mann saß am Steuer des Fahrzeugs, das mit rund einer Million Euro beladen war. Auf einem Parkplatz eines Supermarkts überfielen drei Vermummte den Transporter – darunter soll auch Daniela Klette gewesen sein.

Anklage: Fahrer hatte Todesangst

Laut Anklage hatte der Fahrer Todesangst, sein Kollege konnte von der Fahrerkabine in den Laderaum flüchten. Erfolglos versuchten die bewaffneten Täter, die Türen zu öffnen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft schoss ein Maskierter – vermutlich der Ex-RAF-Terrorist Burkhard Garweg – mit einem Schnellfeuergewehr dreimal auf das Fahrzeug, eine Kugel drang in die Fahrerkabine ein und blieb in der Lehne stecken.

Auch Klette soll bewaffnet gewesen sein, mit einer Maschinenpistole und einer täuschend echt aussehenden Panzerfaust. Am Ende flüchtete das Trio ohne Beute. Laut Anklage erlitt der Fahrer des Geldtransporters eine posttraumatische Belastungsstörung und war mehr als ein halbes Jahr nicht voll arbeitsfähig.

Was passiert am dritten Verhandlungstag?

Sichergestellte DNA-Spuren wurden später Klette und ihren mutmaßlichen Komplizen Ernst-Volker Staub und Garweg zugeordnet. Die Staatsanwaltschaft geht von versuchtem Mord aus, Klettes Verteidigung wies die Vorwürfe schon vor Prozessbeginn zurück. Am dritten Verhandlungstag sollen neben dem Fahrer des Geldtransporters noch ein oder zwei weitere Zeugen zu dem Überfall aussagen.

Außerdem wird die Verteidigung zu Beschlüssen des Gerichts Stellung nehmen. Das Gericht hatte zuletzt mehrere Anträge der Anwälte abgelehnt. Die Verteidigung hatte unter anderem gefordert, das Verfahren einzustellen oder zumindest für längere Zeit zu unterbrechen sowie den Haftbefehl gegen Klette aufzuheben – ohne Erfolg.

Mehr als 2,7 Millionen Euro für das Leben im Untergrund

Die Staatsanwaltschaft wirft Klette vor, mit den ehemaligen RAF-Terroristen Garweg (56) und Staub (70) Geldtransporter und Supermärkte in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein überfallen zu haben. Dabei sollen sie mehr als 2,7 Millionen Euro für ihr Leben im Untergrund erbeutet haben.

Unabhängig davon ermittelt die Bundesanwaltschaft unter anderem wegen versuchten Mordes gegen Klette. Dabei geht es um Anschläge der linksterroristischen Roten Armee Fraktion (RAF) in den Jahren 1990 bis 1993. Die RAF erklärte im Jahr 1998 ihre Auflösung.