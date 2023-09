Erste Trauungen im Stadion von Hannover 96

Hannover (dpa/lni) –

Das Jawort im Fußballstadion, wo sonst der Ball rollt: Erstmals haben sich zwei Paare in der Heinz von Heiden Arena in Hannover trauen lassen. Die Stadt hatte den Dienstag als Pilot-Tag für Trauungen angeboten und damit ihr Angebot für ungewöhnliche Trauorte erweitert. Wegen des Wetters erfolgten die Zeremonien allerdings nicht wie geplant am Spielfeldrand, sondern in der Business-Lounge – aber mit Blick ins Stadion. Für die Fotos ging es dann doch ans Spielfeld, der Regen hatte zwischendurch gestoppt.

«Wir gehen Hand in Hand» ist ein Gelöbnis im Standesamt, traditionell aber auch ein gesungenes Versprechen im Stadion von Hannover. So komme beides zusammen, teilte ein Sprecher der Stadt mit. «Ob nun 49.000 begeisterte Fußballfans oder 30 jubelnde Hochzeitsgäste – es wird in jedem Fall unvergesslich», hatte Jeannine Imsirovic, Leiterin von Hannover 96 Eventmanagement, erklärt.

Von 2024 an sollen rund 25 Trauungen pro Jahr im hannoverschen Stadion möglich sein. Dann können Fußballfans nicht nur «Ja» zu ihrem Verein sagen, sondern auch zu ihrer Liebsten oder ihrem Liebsten.

Auch im Bremer Fußballstadion hatte es in der vergangenen Woche die erste Trauung gegeben. Ein Bremer Paar hatte sich in der Loge 80 im wohninvest Weserstadion feierlich das Jawort gegeben. Beide seien natürlich große Werder-Fans, hatte Hans-Jörg Otto, Geschäftsführer des Bremer Weserstadions, betont.