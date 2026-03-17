Strandkorbsaison beginnt – erste Körbe werden aufgestellt

St. Peter-Ording/Zingst/Norderney (dpa) –

An den Küsten startet die Strandkorbsaison. In St. Peter-Ording und Zingst etwa sind die ersten Strandmöbel aufgestellt worden.

In St. Peter-Ording haben Mitarbeiter der Tourismus-Zentrale am Vormittag die ersten der rund 1.100 Strandmöbel auf ihre Standflächen gebracht. An dem zwölf Kilometer langen und bis zu zwei Kilometer breiten Nordseestrand gibt es fünf bewachte Badestellen, an denen die rund 100 Kilogramm schweren Strandkörbe aufgestellt werden. Bis Ende März ist deren Nutzung kostenlos. Erst mit Beginn der Badesaison im April werden sie vermietet.

Auf Sylt stehen erste Strandkörbe schon

Auch an anderen Orten werden nach und nach die Strandkörbe aufgestellt. Auf Sylt stehen die ersten schon, allerdings nicht am Strand, sondern auf der Westerländer Promenade, wie eine Sprecherin vom Insel Sylt Tourismus-Service sagte. Insgesamt werden an den Sylter Stränden knapp 8.000 Strandkörbe aufgestellt, sagte eine Sprecherin der Sylt Marketing. Die ersten Strandkörbe am Strand werden zu Ostern stehen. Das Angebot erweitere sich in den darauffolgenden Wochen fortlaufend.

In Büsum werden die ersten 60 Körbe ab dem 27. März auf befestigten Flächen aufgestellt. Vom 13. April an werden die restlichen Körbe ausgefahren, sagte Bürgermeister Oliver Kumbartzky.

An der schleswig-holsteinischen Ostseeküste werden die ersten Strandkörbe in der Regel zum Beginn der Badesaison zum 1. April aufgestellt, sagte Marcus Bade, der 1. Vorsitzende des Landesverbands der Strandkorbvermieter in Schleswig-Holstein. Der Verband hat Mitglieder in Timmendorfer Strand, Niendorf, Dahme, Scharbeutz, Travemünde, Haffkrug-Scharbeutz, Grömitz, Hohwacht, Burg auf Fehmarn und Heiligenhafen. Insgesamt rund 10.000 Strandkörbe werden an den Stränden dieser Orte aufgestellt.

Online vorbestellen oder spontan vor Ort buchen möglich

Die Strandkörbe können an vielen Orten online gebucht werden. Aber auch spontanes Buchen ist meistens möglich. Beides wird den Angaben zufolge auch nachgefragt.

Bernhard Sourdeau, Geschäftsführer der Online-Plattform Strandbutler.de, die aktuell mit mehr als 70 Strandkorbvermietungen an Nord- und Ostsee in den drei Bundesländern zusammenarbeitet, sagte, grundsätzlich steige die Anzahl der Vorbuchungen jedes Jahr, da die Gäste sich ihre Strandkörbe für die Hauptsaison sichern möchten. Teilweise bekomme man in einzelnen Regionen ohne eine Vorbuchung gar keinen Strandkorb mehr. Bisher wurden über die Plattform eine annähernd fünfstellige Anzahl an Buchungen für die Saison 2026 getätigt.

Der Landesverband der Strandkorbvermieter in Schleswig-Holstein rät, sich online einen Strandkorb zu buchen und nicht erst vor Ort. Dann liefen die Gäste nicht Gefahr, von Ort zu Ort laufen zu müssen, um einen freien Korb zu finden.

Erste Strandkörbe am Zingster Strand

An den Sandstränden am Ostseebad Warnemünde sind noch keine Strandkörbe zu sehen. Dort wird derzeit noch der feine Sand verteilt, der dort aufgehäuft in einer langen Hügelkette wurde. In der Saison stehen dort vom Leuchtturm in Richtung Westen um die 2.000 Strandkörbe. Viele Anbieter öffnen das Geschäft ab 1. April.

Das weiter nordöstlich gelegene Ostseebad Zingst ist etwas weiter. Dort wurden am Dienstag die ersten 30 Strandkörbe an den Strand gebracht. Nicht ohne Grund, denn am Samstag werden zum Zingster Saisonauftakt 15.000 bis 20.000 Gäste zum «Lichtertanz der Elemente» an der Seebrücke erwartet.

«Die Strandkörbe sind dann bis 30. April kostenfrei nutzbar», sagte die Sprecherin der Kur- und Tourismus GmbH, Nina Hesse. In der Zeit nach Ostern bis 1. Mai würden dann nach und nach alle 535 Strandkörbe am Strand aufgestellt.

Beim Alex Strandkorbverleih in Heringsdorf auf Usedom laufen die Saisonvorbereitungen. «Im Moment stehen bei uns noch keine Strandkörbe. Wir fangen aber in den nächsten ein, zwei Wochen an, die ersten aufzustellen», sagt Verleiher Alexander Birkholz.

Neue Kinderstrandkörbe in Ostfriesland

An der niedersächsischen Nordseeküste läuft offiziell noch die Sturmflutsaison, aber auch dort dauert es mancherorts nicht mehr lang, bis die ersten Körbe an der Wasserkante stehen – zum Beispiel in Norddeich in Ostfriesland. «Die ersten Strandkörbe werden ab der nächsten Woche am Strand aufgestellt», teilt Julia Mühlenbrock vom Tourismus-Service Norden-Norddeich mit. «In der Vorsaison ist der Bedarf an Strandkörben nicht so hoch wie im Hochsommer.»

Erstmals gibt es in Norddeich in dieser Saison sechs Kinderstrandkörbe. «Diese werden auf unseren Vorschlag hin erstmals gebaut», teilt die Sprecherin mit.

Im friesischen Wangerland sollen die ersten Strandkörbe zwischen Anfang und Mitte April aus den Lagern ins Freie kommen. Die Vermietung in Schillig, Horumersiel und Hooksiel beginnt offiziell ab dem 15. April. Auf Norderney sollen die Ersten der insgesamt 1.800 Körbe ebenfalls am 1. April an den West- und Nordstrand kommen, teilt Uwe Schneider vom Staatsbad mit.