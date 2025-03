Erste Strandkörbe für St. Peter-Ording

In St. Peter-Ording werden am Mittwoch die ersten Strandkörbe aufgestellt. (Archivbild) Bodo Marks/dpa

St. Peter-Ording (dpa/lno) –

An Schleswig-Holsteins Nordseeküste startet die Strandkorbsaison. In St. Peter-Ording bringen Mitarbeiter der Tourismus-Zentrale am Mittwoch (13.00 Uhr) die ersten der insgesamt 1.200 Strandmöbel auf ihre Standflächen. Bis Ende März ist die Nutzung der Strandkörbe kostenlos. Erst mit Beginn der Badesaison im April werden sie vermietet.

In dieser Saison gibt es in dem beliebten Tourismusort ein neues kamerabasiertes Parksystem. Dabei werden die Kennzeichen der Autos unter anderem auf dem Strandparkplatz erfasst. Gäste können das Ticket nicht nur am Kassenautomaten, sondern auch per App bezahlen.