Erste Ski- und Rodellifte im Harz laufen

Braunlage/Torfhaus (dpa) –

Die ersten Ski- und Rodellifte im Harz haben den Betrieb aufgenommen. Rodler kommen in Torfhaus sowie in Braunlage an der Rathauswiese auf ihre Kosten, Skifahrer nur in Braunlage, wie die Betreiber mitteilten. Weitere Skigebiete planen von Samstag an den Betrieb aufzunehmen.

So soll auch am Wurmberg der Wintersport-Betrieb aufgenommen werden. Von Samstag an sollen mindestens der Schlepplift am Hexenritt sowie das Förderband für Rodler täglich laufen, wie Betriebsleiter Fabian Brockschmidt sagte. Am Samstag soll auch Flutlicht-Skifahren angeboten werden. «Wir haben hier ein Winterwunderland», sagte Brockschmidt. Bis zu 50 Zentimeter Schnee liege auf den Abfahrten.

Möglicherweise könne auch die Seilbahn den Betrieb aufnehmen und Rodler befördern. Das hängt nicht zuletzt vom Wind ab, der dem Skigebiet zuletzt zu schaffen machte. Er lässt die Gondeln zu stark schaukeln und pustet Schnee von den Pisten. Der Sessellift wird deshalb vermutlich nicht laufen.

Noch kein Langlauf

Auch am Sonnenberg in Sankt Andreasberg soll Wintersport möglich sein. «Wir werden etwas anbieten», sagte Geschäftsführer Oliver Schmidt. Mindestens zehn Zentimeter reiner Natur-Schnee würden auf den Pisten liegen. Am Sonnenberg gibt es keine Schneekanonen.

Im zweiten Skigebiet in Sankt Andreasberg müssen sich Skifahrer hingegen noch gedulden. Am Matthias-Schmidt-Berg ist der Skibetrieb wegen zu starken Windes noch nicht möglich, wie die Betreiber mitteilten. Auch Langlaufloipen sind bisher nicht gespurt.

Bisher gab es in diesem Winter noch keinen Wintersport-Betrieb an Niedersachsens höchstem Berg. Im Harz gab es bisher nur ein kurzes Winterintermezzo Ende November. Für einige Tage liefen etwa der Rodellift in Torfhaus oder der Skilift am Sonnenberg in Sankt Andreasberg. In den vergangenen Tagen hatte es aber geschneit und weiterer Neuschnee ist angekündigt.