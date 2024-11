Erste Schneeflocken im Norden erwartet

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Im Norden sollen in der kommenden Woche die ersten Schneeflocken vom Himmel fallen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) könne es ab Dienstag in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein vereinzelt zu kurzen Schneeschauern kommen. «Vom Wintereinbruch kann aber noch nicht die Rede sein», sagte ein Meteorologe am Wochenende. Bei Tiefstwerten von drei Grad werde der Schnee nicht liegen bleiben.

Viel prägender sei in der kommenden Woche das wechselhafte Wetter und ein gleichbleibend starker Wind. Bereits am Montag weht es teils stürmisch aus West und Nordwest, hieß es. An der Ostseeküste in MV ist am Dienstag sogar mit orkanartigen Böen zu rechnen, am Mittwochmorgen ebenso mit schweren Sturmböen.

Ansonsten komme es am Montag bei sechs bis acht Grad nur vereinzelt zu Schauern in Schleswig-Holstein und an der Ostseeküste. Dabei seien kurze Gewitter und Graupel möglich. Ab Dienstag kühle es im Norden ab – bis Samstag sollen Temperaturen bis maximal sechs Grad erreicht werden. Regen- und Schneeregenschauer sowie vereinzelte Graupelgewitter an den Küsten bestimmen ab Mitte der Woche dann das Wetter. Die Sonne könnte sich ab dann täglich für kurze Zeit blicken lassen.