Erste Pleite für Spitzenreiter Fortuna – HSV siegt deutlich

Jean-Luc Dompé brachte den HSV per Traumtor früh in Führung Roland Weihrauch/dpa

Düsseldorf (dpa) –

Der Hamburger SV hat Zweitliga-Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf die erste Niederlage in einem Ligaspiel seit über acht Monaten zugeführt. Durch das vor allem in der Höhe recht schmeichelhafte 3:0 (1:0) am achten Spieltag rückte das Team von Trainer Steffen Baumgart an die Spitzengruppe heran und verkürzte den Abstand auf die Rheinländer, bei denen Giovanni Haag die Rote Karte (81. Minute) sah.

Der Franzose hatte vor dem von Robert Glatzel verwandelten Handelfmeter (83.) zum 2:0 ein Tor der Hamburger verhindert. Ein Traumtor von Jean-Luc Dompé (8.) hatte zuvor lange den Unterschied gemacht. Torjäger Glatzel besorgte in der 90. Minute noch den Endstand.

Im ersten von vier Freispielen in dieser Saison, die die Fortuna über ihr sponsorenfinanziertes Modell «Fortuna für alle» vermarktet, bot sich den 51.500 Zuschauern in der vollen Arena eine verkehrte Welt. Die Fortuna machte das Spiel, hatte lange deutlich mehr Ballbesitz und erspielte sich etliche Großchancen, erstmals überhaupt in der zweiten Liga gewann der HSV aber in Düsseldorf.

Gewaltschuss von Dompé entscheidend

Dompé, der erstmals seit dem 2. Spieltag wieder in der Startelf der Hamburger stand, jagte den Ball früh unhaltbar in den Giebel. Auch in der zweiten Halbzeit betrieb das Team von Trainer Daniel Thioune, der die Fortuna zum 100. Mal coachte, ordentlich Chancenwucher.

Die zuvor letzte Niederlage in der Liga hatte die Fortuna am 4. Februar gegen Paderborn (3:4) kassiert. Mit 17 Punkten bleibt Düsseldorf vor dem 1. FC Magdeburg aber Tabellenführer. Der HSV sprang mit nun 15 Zählern auf Platz fünf.