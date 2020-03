Erste Müllfrauen in Hannover bekommen viel Anerkennung

Hannover (dpa/lni) – Sind sind Pionierinnen: Zum Team der rund 750 Müllwerker in Hannover gehören seit Jahresbeginn erstmals vier Frauen. Stefanie Celikdal (35) und Stephanie Höche (31) werfen Säcke in den Müllwagen und kippen Tonnen sowie Container. Zehn bis zwölf Kilometer legen sie pro Vormittag zu Fuß zurück. Ihre männlichen Kollegen hätten sie super aufgenommen, berichteten die beiden am Mittwoch. «Am Anfang hatte ich Muskelkater, aber mittlerweile sind sogar die Rückenschmerzen weg, die ich im alten Job andauernd hatte», sagte Celikdal. Die Arbeit auf dem Trittbrett sei auch ein Bauch-Beine-Po-Training – nur ohne zu bezahlen.

Viele Leute auf der Straße machten ihnen Komplimente, erzählte Höche. «Das fängt an bei Kindergartenkindern, die sich wundern, und dann aber begeistert sind.» Der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) hatte 2019 eine Werbekampagne gestartet und ein Speeddating organisiert, um Müllwerkerinnen zu finden. Stephanie Höche, gelernte Einzelhandelskauffrau, bewarb sich auf Rat ihres Mannes. Der habe als Glaser das Entsorgungsunternehmen bei Aufträgen erlebt und toll gefunden. «Ich bin gern draußen und kein Büromensch», sagte die Frau mit den lila gefärbten Haaren.

In Berlin oder Hamburg gibt es bereits Müllwerkerinnen in geringer Zahl, andere kommunale Entsorger suchen noch nach weiblicher Verstärkung. Bei einem Netzwerktreffen unter dem Motto «Frauen in Orange» mit 16 Kommunen kam nach aha-Angaben besonders gut an, dass in Hannover eine Damenkollektion der Schutzkleidung entwickelt wurde – mit mehr Stretch-Anteil und einem etwas anderen Schnitt.

Stefanie Celikdal, wie ihre Kollegin Mutter von zwei Kindern, ist Erzieherin und hat vorher in einer Kneipe gearbeitet. Die Bezahlung sei nun viel besser, berichtet sie. Müllwerker bekommen als Einstiegsgehalt rund 2500 Euro brutto – hinzu kommen Sonderzahlungen und ein finanzieller Ausgleich für Überstunden.

Gibt es denn gar keine negativen Aspekte am neuen Job, vielleicht das frühe Aufstehen? «Das bin ich als Mutter gewohnt», sagte Celikdal. In den ersten Wochen hätten die Kollegen den Frauen manchmal zu viel abnehmen wollen: «Anfangs mussten wir uns unsere Säcke erkämpfen. Aber ich hab dann gesagt, wir kriegen das gleiche Geld, dann können wir auch genauso viele Säcke wie Ihr nehmen.»

