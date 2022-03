Erste Lehrerin aus der Ukraine unterrichtet in Norderstedt

Die geflüchtete Lehrerin Iryna Mikulska steht in einem Durchgang in der Gemeinschaftsschule Harksheide. Marcus Brandt/dpa

Norderstedt (dpa/lno) –

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat am Mittwoch die erste ukrainische Lehrerin an der Gemeinschaftsschule Harksheide in Norderstedt (Kreis Segeberg) begrüßt. «Es ist uns sehr schnell gelungen, die erste Lehrerin aus der Ukraine einzustellen», sagte Prien. Iryna Mikulska ist studierte Englisch-Lehrerin aus Kiew. Sie unterrichtet künftig im sogenannten DaZ-Bereich (Deutsch als Zweitsprache) der Schule.

«Damit gehört Schleswig-Holstein zu den ersten Ländern, die Lehrkräfte aus der Ukraine eingestellt haben», sagte Prien. Sie sprach von einer notwendigen Unterstützung für die Schulen und einer Perspektive für Lehrkräfte aus der Ukraine. «Vor allem hilft es den geflüchteten Kindern und Jugendlichen, bei uns anzukommen.»

Prien kündigte an, dass in den kommenden Tagen weitere Verträge mit Lehrkräften aus der Ukraine geschlossen werden. Aktuell liegen dem Bildungsministerium 22 weitere Bewerbungen vor. Sie sollen als Unterstützungslehrkräfte arbeiten. Derzeit besuchen nach Ministeriumsangaben 1098 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine schleswig-holsteinische Schulen.