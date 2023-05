Erste längere Staus zum Start des Pfingstwochenendes

Hamburg (dpa/lno) –

Zu Beginn des Pfingstwochenendes haben sich auf den Autobahnen in Hamburg und Schleswig-Holstein die ersten längeren Staus gebildet. In Hamburg gab es am Freitagnachmittag sowohl auf der A1 als auch auf der A7 jeweils in beide Fahrtrichtungen mehrere Kilometer stockenden Verkehr, wie die Verkehrsleitzentrale der Polizei mitteilte.

Auf der A1 kamen Autofahrerinnen und Autofahrer demnach in Fahrtrichtung Süden zwischen dem Autobahnkreuz Hamburg-Ost und dem Autobahndreieck Norderelbe auf acht Kilometern nur stockend voran. Auch in Fahrtrichtung Norden stockte der Verkehr auf acht Kilometern – und zwar zwischen dem Kreuz Maschen und dem Dreieck Norderelbe.

Länger dauerte es ebenfalls auf der A7: In Richtung Süden stockte der Verkehr den Angaben zufolge zwischen der Anschlussstelle Schnelsen-Nord und dem Elbtunnel auf rund zehn Kilometern. Außerdem habe es in Richtung Norden zwischen dem Autobahndreieck Hamburg-Südwest und der Anschlussstelle Waltershof auf ungefähr sechs Kilometern gestockt, erklärte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale.

Wer in Schleswig-Holstein auf der A1 in Fahrtrichtung Lübeck fuhr, musste zunächst bei Reinfeld mit einer Verzögerung von 20 Minuten rechnen, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH Nord. Menschen, die an die Ostsee oder nach Hause fahren, und Einschränkungen durch eine Baustelle würden dort zusammenkommen. Insgesamt sei wegen des langen Pfingstwochenendes zu erwarten, dass der Verkehr noch zunehme, hieß es weiter.

In mehreren Bundesländern ist neben dem Pfingstmontag auch der kommende Dienstag für Schulkinder frei – darunter Berlin, Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Darüber hinaus gibt es in einigen Bundesländern längere Pfingstferien, etwa in Bayern und Baden-Württemberg.