Erste Impfstellen in Schleswig-Holstein gestartet

Ein Schild mit der Aufschrift „Impfzentrum“ weist den Weg zu einer Impfstelle. Foto: Markus Scholz/dpa

Eutin (dpa/lno) – Die ersten Impfstellen in Schleswig-Holstein haben am Freitag ihre Arbeit aufgenommen. Bis zum 6. Dezember sollen es im ganzen Land bis zu 60 Impflinien an 26 Standorten sein, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) zum Start in Eutin mit. Ziel ist, vor allem das Tempo bei den Covid-19-Auffrischungsimpfungen (Booster-Impfungen) zu erhöhen.

«Wir gehen davon aus, dass wir bis Ende Februar 500.000 Impfungen in den Impfstellen umsetzen können», sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der KVSH, Ralph Ennenbach. Damit sollen die Praxen der niedergelassenen Ärzte bei den Corona-Impfungen unterstützt und entlastet werden. Impftermine können nur online gebucht werden. Bis zum 2. Dezember ist das zunächst nur für Frauen und Männer im Alter ab 60 Jahre möglich.

Nach Ennenbachs Angaben hat das Impfen in den Haus- und Facharztpraxen in den vergangenen Wochen deutlich zugenommen. In fast allen Kreisen des Landes habe sich die Zahl der Impfungen in den Praxen in den vergangenen vier Wochen mindestens verdoppelt, teilweise sogar verdreifacht.

