Erste-Hilfe-Training für Lübecks Stadtspitze

Lübecks Stadtspitze will als Vorbild für die Bürgerinnen und Bürgern ihre Kenntnisse in Erster Hilfe auffrischen. (Archivbild) Christian Charisius/dpa

Lübeck (dpa/lno) –

Die Lübecker Stadtspitze frischt ihre Kenntnisse in Erster Hilfe auf. Bürgermeister Jan Lindenau und die Senatorinnen Pia Steinrücke, Monika Frank (alle SPD) und Joanna Hagen (parteilos) absolvieren dazu am nächsten Montag ein Training beim Arbeiter-Samariter-Bund, teilte die Hansestadt mit. Umweltsenator Ludger Hinsen (parteilos) könne wegen eines anderen Termins nicht teilnehmen, sagte eine Sprecherin der Stadt.

Die Aktion solle die Bürger sensibilisieren, dass es wichtig sei, bei Notfällen handlungsfähig zu sein, hieß es. Alle könnten Verantwortung übernehmen, indem sie ihre Kenntnisse in Erster Hilfe regelmäßig auffrischten.