Erste Flüge nach Warnstreik ab Hamburg gestartet

Hamburg (dpa/lno) –

Nach dem 24-Stunden-Warnstreik der Gewerkschaften Verdi und EVG hat es am Hamburger Flughafen am frühen Dienstagmorgen wieder erste Abflüge gegeben. Mit etwas Verspätung sind um kurz nach 6.00 Uhr die ersten Flüge etwa nach Thessaloniki, Frankfurt und München gestartet, wie der Airport auf seinen Internetseiten anzeigte. Am Montag waren wegen des Warnstreiks in Hamburg sämtliche Abflüge und mehr als die Hälfte aller vorgesehenen Landungen abgesagt worden.

Die Gewerkschaften Verdi und EVG hatten für Montag gemeinsam zu einem ganztägigen bundesweiten Warnstreik im Verkehrssektor aufgerufen. Betroffen waren neben der Eisenbahn und dem Luftverkehr auch der öffentliche Nahverkehr in mehreren Bundesländern sowie der Schiffsverkehr.