Erste Einrichtungen im Norden nutzen Corona-Schnelltests

Kiel (dpa/lno) – In ersten Einrichtungen in Schleswig-Holstein kommen nach Angaben des Gesundheitsministeriums bereits Corona-Schnelltests zum Einsatz. «Insgesamt ist die Beschaffung der Tests derzeit im Aufbau», sagte ein Ministeriumssprecher der Deutschen Presse-Agentur. In Krankenhäusern und Altenheimen soll es regelmäßige Tests des Personals und der Besucher geben.

Mitte Oktober war eine neue Corona-Testverordnung des Bundes in Kraft getreten. Bewohner von Pflegeheimen, ihre Besucher und Beschäftigte sowie Menschen im Gesundheitswesen sollen verstärkt auf Corona getestet werden. Zum Einsatz kommen sollen dabei vor allem sogenannte Antigen-Schnelltests. Ein Ergebnis liegt nach Angaben verschiedener Hersteller in 15 bis 30 Minuten vor.