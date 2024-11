Erste Cannabis-Abgabe eines Anbauvereins

Ganderkesee (dpa/lni) –

Ein Cannabis-Anbauverein aus Niedersachsen wird am Samstag (14.00 Uhr) erstmals Portionen des Rauschmittels an Mitglieder ausgeben. Nach Angaben des Cannabis Social Club Ganderkesee handelt es sich bundesweit um die erste legale Cannabis-Abgabe eines Anbauvereins seit der Teillegalisierung von Cannabis. Bis zu 100 Mitglieder, die vorab bezahlt haben, können an diesem Tag jeweils bis zu 25 Gramm des Rauschmittels abholen. «Jedes Gramm, das wir jetzt abgeben, ist ein Gramm, das nicht auf dem Schwarzmarkt gekauft wird», sagte eine Vereinssprecherin.

Seit Juli dürfen in Deutschland Cannabis-Anbauvereine für den gemeinschaftlichen Anbau und die Weitergabe von Cannabis zugelassen werden. Der Club in Ganderkesee war nach eigenen Angaben der erste Verein in Deutschland, der eine legale Cannabis-Ernte durchführte. Einer Sprecherin des Bundesdrogenbeauftragten zufolge ist kein anderer Verein bekannt, der früher mit der Ernte begann. Sie verwies aber darauf, dass der Behörde keine offiziellen Informationen über die Erntelage der einzelnen Anbauvereinigungen vorliegen. Es sei bekannt, dass der Verein in Ganderkesee sehr weit fortgeschritten ist.