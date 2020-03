Erste Bürgerschaftssitzung in Hamburg ohne Publikum

Carola Veit (SPD). Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die konstituierende Sitzung der neuen Hamburgischen Bürgerschaft wird am kommenden Mittwoch ohne Publikum stattfinden. Damit trage man den aktuellen Entwicklungen hinsichtlich der Ausbreitung des Coronavirus Rechnung, erklärte Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit am Mittwoch. Auch die darauf folgende Sitzung am 1. April werde noch ohne Zuschauer in den Besucherlogen stattfinden. Die Bürgerschaft war am 23. Februar neu gewählt worden.

Der parlamentarische Betrieb laufe aber weiter, sagte Veit. «Es gilt aber, das Risiko der Ausbreitung des Virus gering zu halten – vernünftigerweise heißt das für mich, unsere Veranstaltungen bis Ende April abzusagen.» Das gelte auch für das Landesfinale von «Jugend debattiert» und die Kinderführungen durch das Rathaus. «So tragen wir unseren Teil dazu bei, die Bewegungen von Menschen in unserer Stadt ohne zwingenden Grund zu minimieren.»