Erste Besitzer von Zweitwohnungen angereist

Sylt (dpa/lno) – Nach Lockerungen in der Corona-Krise in Schleswig-Holstein sind am Montag die ersten Besitzer von Zweitwohnungen angereist. Schon vor Sonnenaufgang warteten Sylt-Reisende an der Auto-Verladerampe in Niebüll. Die Polizei zählte dort bis zum Mittag knapp hundert Zweitwohnungsbesitzer, die auf die Insel wollten.

Auch auf den Camping-Plätzen an Nord- und Ostsee meldeten sich die ersten Dauercamper aus der Zwangspause zurück. «Das waren jedoch nur die, die auch die entsprechende Flexibilität mitbringen – zum Beispiel Rentner», sagte Ole Kahlke, Chef der beiden Plätze in Büsum. Rund 90 Plätze hat er für seine Dauercamper reserviert. «Von denen sind vielleicht zehn angereist – bis auf zwei alle aus Schleswig-Holstein.» Laut Kahlke sehen die Camper es als Problem, «dass kein Sanitärhaus geöffnet werden darf.

Viele können sich nicht mehr selbst versorgen, weil sie mittlerweile ihre Dusche und Toilette in eine Abstellkammer umgewandelt haben. Andere wollen einfach nicht darauf verzichten.» Für Wochenende rechnet er mit der Ankunft weiterer Dauercamper. «Vielleicht 20, 30, aber noch nicht die volle Auslastung. Und am Montag geht es dann wieder runter.»

Zweitwohnungsbesitzer reisten am Montag unter anderem im nordfriesischen St. Peter-Ording und in Büsum (Kreis Dithmarschen) sowie an der Ostseeküste in Fehmarn und Timmendorfer Strand zu ihren Immobilien. Der große Ansturm blieb jedoch auch hier zunächst aus, wie eine Sprecherin vom Landespolizeiamt sagte.

In Schleswig-Holstein gibt es Zehntausende Zweitwohnungen. Sie dürfen von ihren Besitzern seit Montag wieder genutzt werden, jedoch nicht zu touristischen Zwecken.