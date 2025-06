Erste Ausstellung im frisch sanierten Figurentheatermuseum

Lübeck (dpa/lno) –

Sieben Jahre lang wurde das historische Ensemble aus Figurentheater und Figurentheatermuseum in der Lübecker Altstadt saniert. Nach dem Theater öffnet jetzt auch das Museum wieder seine Türen. Von Sonntag an ist dort die Ausstellung «Figurentheater – Spiel des Lebens» zu sehen.

Die Schau geht der Frage nach, was Figurentheater eigentlich ist und was den Reiz dieser Kulturform ausmacht. Gezeigt werden nach Angaben des Museums Beispiele für unterschiedliche Spielformen wie Marionetten, Handpuppen, südchinesische Eisenstabfiguren und Tierfiguren aus Mali, die nach Museumsangaben in einem gemeinsamen Projekt von Forschenden und Spielenden in Mali und Deutschland zu neuem Leben erwachen sollen.

Das Museum zu Füßen der Lübecker Petrikirche beherbergt nach eigenen Angaben rund 20.000 Objekte aus aller Welt. Der Eintritt ist für Kinder, Jugendliche, Auszubildende und Studierende frei; Erwachsene zahlen zwölf Euro. Das Museum ist von Dienstag bis Sonntag geöffnet.