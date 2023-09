Erst Regen und Gewitter, Sonntag freundlich

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Die Menschen im Norden erwartet ein windiger Herbstanfang an diesem Samstag mit Regen und teilweise auch starken Gewittern. Vormittags kommt es gebietsweise zu Schauern und Gewittern, vor allem in der Nähe der Nordsee auch mit mehrstündigem Starkregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. An den Küsten kann es vereinzelt Windböen der Stärke sieben geben. Im Tagesverlauf regnet und gewittert es weiterhin unregelmäßig. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten zwischen 17 und 19 Grad.

Am Abend beruhigt sich das Wetter und die Wolken lockern sich in der Nacht zu Sonntag auf. Bis auf Gegenden in Nordseenähe lassen auch die Schauer nach und es kühlt sich auf Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad ab, auf den Inseln ist es um 13 Grad. Es kann zu Nebel mit teils Sichtweiten von nur 150 Metern kommen.

Der Sonntag wird bei einem freundlichen Wechsel von Sonne und Wolken trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 20 Grad und der Wind weht schwach, an den Küsten mäßig bis frisch.