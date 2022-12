Ersatztorhüter Weinkauf verlängert Vertrag bei Hannover 96

Hannover (dpa/lni) –

Ersatztorhüter Leo Weinkauf bleibt Hannover 96 längerfristig erhalten. Der gebürtige Oldenburger unterschrieb beim Fußball-Zweitligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026, wie der Club am Sonntag bekannt gab. «Wir sind mit seiner Entwicklung sehr zufrieden und wir denken, dass er in der Zukunft noch weitere Schritte machen kann. Darüber hinaus ist er ein Typ, der der Kabine sehr guttut», wurde Sportdirektor Marcus Mann in der Vereinsmitteilung zitiert.

Im Sommer 2018 war der 26-Jährige aus der U23 des FC Bayern München zu 96 gewechselt. 2019 wurde er an den MSV Duisburg ausgeliehen und absolvierte dort in drei Jahren 111 Spiele in der 3. Liga. Zum Beginn der Saison war Weinkauf nach Hannover zurückgekehrt. Trainer Stefan Leitl setzte ihn den beiden DFB-Pokalpartien beim TSV Schott Mainz (3:0) und gegen Borussia Dortmund (0:2) ein, zudem kam er einmal in der Regionalliga Nord für die U23 zum Einsatz.