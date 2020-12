Hamburg (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss in den kommenden Wochen auf seinen Ersatztorwart Tom Mickel verzichten. Der 31-Jährige hat sich einen Faserriss der Bauchmuskulatur zugezogen, teilte der Club am Mittwoch mit. Erst am Dienstag war Mickels Vertrag bei den Norddeutschen bis zum 30. Juni 2023 verlängert worden. Nummer zwei hinter Stammkeeper Sven Ulreich bleibt somit Daniel Heuer Fernandes.

