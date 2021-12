Eröffnungsgottesdienst zur Sternsingeraktion mit Bischof

Sternsinger singen in einer Staatskanzlei. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Osnabrück (dpa/lni) – Anlässlich der bevorstehenden Sternsingeraktion vom 6. Januar bis zum 2. Februar im Bistum Osnabrück lädt Bischof Franz-Josef Bode an diesem Mittwoch (14.30 Uhr) zum Eröffnungsgottesdienst in den Osnabrücker Dom St. Petrus ein. Die Kinder und Jugendlichen, die normalerweise als Könige in den Gemeinden des Bistums Osnabrück unterwegs seien, müssten erneut Kreativität beim Spendensammeln zeigen: Zum zweiten Mal finde die vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) organisierte Aktion unter Corona-Bedingungen statt.

2022 lautet das Leitwort «Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit». Die «Aktion Dreikönigssingen» sei die weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder, so das Bistum. 2021 hätten die Sternsinger im Bistum Osnabrück mehr als 805.000 Euro gesammelt. 2022 steht der Kontinent Afrika im Fokus: Hier fördern die Projektpartner des Kindermissionswerkes mit den Spenden verschiedene Gesundheitsprojekte. Der Gottesdienst im Dom wird im Livestream übertragen.

