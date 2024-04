Eröffnung des Überseequartiers auf Ende August verschoben

Die Baustelle des neuen Einkaufszentrums Westfield Hamburg-Überseequartier in der Hafencity. Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die für den 25. April geplante Eröffnung des Einkaufszentrums im Hamburger Überseequartier wird wegen eines Wasserschadens um voraussichtlich vier Monate verschoben. Das Zentrum soll nun Ende August für Besucher öffnen, teilte der Betreiber Unibail-Rodamco-Westfield (URW) am Donnerstag mit.

Auf der Baustelle sei in einem Teil des Untergeschosses Grundwasser in eine wichtige technische Anlage gelaufen, hieß es. «Eine Analyse des Schadens in Zusammenarbeit mit unseren Planern und Ingenieuren hat umgehend begonnen.» URW baut auf dem Gelände ein XXL-Quartier, das neben 170 Shopping- und Gastronomieflächen auch Büros, Wohnungen, drei Hotels sowie ein Kreuzfahrtterminal umfasst.

Die Entscheidung, die Eröffnung um vier Monate zu verschieben, begründete URW auch mit den Sommerferien, die in Hamburg vom 18. Juli bis 28. August dauern. Das Überseequartier ist Teil der Hafencity, die als Europas größtes innerstädtisches Stadtentwicklungsvorhaben gilt. Auf der URW-Baustelle hatte es auch vorher schon Verzögerungen gegeben.