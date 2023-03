Erntemaschine verletzt Arbeiter auf Spargelfeld schwer

Schwarme (dpa/lni) –

Ein Nickerchen in der Mittagspause ist einem Spargelarbeiter zum Verhängnis geworden: Der 51-Jährige hatte sich am Montag mitten auf einem Spargelfeld in Schwarme (Landkreis Diepholz) unbemerkt von seinen Arbeitskollegen unter eine Spargelfolie gelegt, um sich dort vom Wind geschützt auszuruhen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Kollege, der seine Pause bereits beendet hatte, setzte seine Arbeit fort und fuhr mit der Erntemaschine über die Spargelreihe, in der der 51-Jährige lag. Der Mann wurde schwer verletzt, er kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.