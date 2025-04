Erneuter Warnstreik an der Hamburger Endo-Klinik

Hamburg (dpa/lno) –

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Hamburger Helios Endo-Klinik am Donnerstag erneut zum Warnstreik aufgerufen. Die Beschäftigten sollen von Beginn der Frühschicht bis zum Ende der Spätschicht in Streik zu treten, teilte Verdi mit. Eine Notdienstvereinbarung sei vorhanden und sorge dafür, dass keine Patienten gefährdet werden.

Auch in der dritten Runde der Tarifverhandlungen für die rund 21.000 Beschäftigten der 33 Helios-Kliniken, für die der Konzerntarif gilt, konnte nach Angaben der Gewerkschaft am 21. März kein Ergebnis erzielt werden. Verdi fordert für die Beschäftigten acht Prozent mehr Geld, mindestens jedoch ein Plus von 350 Euro pro Monat. Die Verhandlungen sollen laut Verdi am 15. April fortgesetzt werden.