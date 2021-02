Erneuter Rückschlag: Hamburg Towers unterliegen auch Bonn

Zwei Basketballspieler kämpfen um den Ball. Foto: picture alliance/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburg Towers haben das Siegen in der Basketball-Bundesliga verlernt und mussten den nächsten Dämpfer im Kampf um einen Playoff-Platz hinnehmen. Am Freitagabend unterlag das Team von Trainer Pedro Calles in der edel-optics.de-Arena dem Tabellen-16. Telekom Baskets Bonn nach einer insgesamt schwachen Vorstellung verdient mit 71:78 (40:35) und kassierte damit die dritte Niederlage nacheinander. Die Hinrunden-Begegnung hatten die Hanseaten noch mit 93:63 für sich entscheiden können. Beste Hamburger Werfer waren Jordan Swing und Justus Hollatz mit je 15 Punkten.

In der ersten 20 Minuten standen die Towers gut in der Defensive, offenbarten aber Schwächen bei den eigenen Nahdistanzwürfen. Umso erfolgreicher war das Team indes bei seinen Dreier-Versuchen und profitiere zudem von einem bis dahin gut aufgelegten Hollatz, der alle seine Körbe bis zur Pause erzielte und damit maßgeblichen Anteil an der Halbzeit-Führung der Gastgeber hatte.

Besser sollte der Auftritt der Hanseaten in der zweiten Halbzeit allerdings nicht werden. Vielmehr häuften sich die Fehlwürfe beim Calles-Team, das nun auch zunehmend Probleme in der Abwehr und bei den Rebounds bekam. In der Schlussphase mangelte es im Offensivspiel an Ideen und selbst die Leistungsträger konnten das Blatt nicht mehr wenden. Zeitweilig betrug der Rückstand 14 Punkte. Bereits am Sonntag (20.30 Uhr) steht in Gießen die nächste Partie für den Tabellensiebten aus Hamburg an.

