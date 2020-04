Hamburg (dpa/lno) – In einer Kleingartenanlage im Hamburger Stadtteil Bergedorf ist es am Freitagabend erneut zu einem Brand gekommen. Wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte, brannte eine Gartenlaube aus zunächst ungeklärter Ursache. Sie wurde durch die Flammen komplett zerstört.

Erst am Mittwoch hatten in dem Kleingartenverein drei Lauben gebrannt. Ein 25-jähriger Tatverdächtiger war anschließend festgenommen worden. Die genauen Hintergründe der Brände waren zunächst weiterhin unklar.