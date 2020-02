Erneute Warnstreiks der Stadtbusse in Schleswig-Holstein

Eine Person hält eine Trillerpfeife mit dem Logo der Gewerkschaft Verdi. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Kiel/Flensburg (dpa/lno) – Mit dreitägigen Warnstreiks in den kreisfreien Städten ab heute Morgen will die Gewerkschaft Verdi den Druck auf die Arbeitgeber im Busgewerbe in Schleswig-Holstein weiter erhöhen. Pendler in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster müssen sich eine Alternative zum Stadtbus für ihren Weg zur Arbeit oder zur Schule suchen. Der Streik soll bis zum Betriebsschluss am Donnerstag dauern. Hintergrund der neuerlichen Warnstreiks sind die stockenden Tarifverhandlungen. Verdi verlangt eine Erhöhung um 2,06 Euro pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar – bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben eine dreijährige Laufzeit angeboten mit drei Erhöhungsstufen: 110 Euro für 2020, 2,8 Prozent für 2021 und 2,3 Prozent für 2022.