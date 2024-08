Erneute Testspiel-Niederlage für Aufsteiger Kiel

Holstein-Kapitän Lewis Holtby verlor mit dem Aufsteiger zum vierten Mal in Serie. Gregor Fischer/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Aufsteiger Holstein Kiel hat knapp eine Woche vor dem Pflichtspielstart die vierte Testspiel-Niederlage in Serie kassiert. Gegen den französischen Erstligisten AS St. Etienne unterlag der Fußball-Bundesligist in einem XXL-Test über 120 Minuten mit 2:3.

Zwar beendete Shuto Machino per Foulelfmeter (39.) die 487 Minuten anhaltende Torflaute der Norddeutschen. Doch weitere hochkarätige Chancen blieben ungenutzt. Immerhin konnte Marko Ivezic zum zwischenzeitlichen 2:2 einköpfen (97.).

«Es war ein Test. Schlimmer wäre es, wenn wir vier Niederlagen in der Liga hätten», sagte Lewis Holtby, der von Trainer Marcel Rapp zum Kapitän ernannt wurde und monierte: «Mich stört vor allem, dass wir in zehn schwächeren Minuten zwei Tore zulassen und selbst über die gesamte Distanz acht, neun 100-prozentige Chancen liegen lassen. Wir müssen an der Effizienz arbeiten.»

Dass die Niederlagenserie gegen Kaiserslautern (0:1), Mönchengladbach (0:1), Mainz (0:2) und St. Etienne schlecht für das Selbstvertrauen der Kieler ist, befürchtet Trainer Rapp nicht: «Wir wollen lernen. Wenn wir uns qualitativ schlechtere Testspielgegner ausgesucht hätten, hätten wir wahrscheinlich viermal gewonnen.»