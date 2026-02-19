Erneute Generalabsage im Hamburger Amateur-Fußball

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen des anhaltenden Winterwetters hat der Hamburger Fußball-Verband (HFV) erneut alle Punkt-, Pokal- und Freundschaftsspiele im Amateurbereich in der Hansestadt bis einschließlich Sonntag abgesagt. Die Entscheidung sei nach Absprache mit den Bezirksämtern, Städten und Gemeinden, teilte der Verband mit. Die Absage gelte auch für Spiele auf Kunstrasenplätzen.

Zuletzt war die Wiederaufnahme des regulären Spielbetriebes von Ende Januar auf das kommende Wochenende verschoben worden. Jetzt sollen Spiele frühestens am Wochenende 27. Februar bis 1. März stattfinden.

Auch Nachholspiele dürfen zwischen Montag und Donnerstag kommender Woche nicht stattfinden, auch wenn die Platzverhältnisse es zulassen würden. Von Samstag an wird in Hamburg das Ende der Minus-Temperaturen und ein deutlicher Sprung auf acht bis 13 Grad im Laufe der kommenden Woche vorhergesagt.