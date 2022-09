Erneut Waldbrand am Brocken ausgebrochen

Halberstadt (dpa) –

Gut drei Wochen nach dem großen Waldbrand nahe Schierke am Fuße des Brockens im Harz brennt es an dem Berg erneut. Die Polizei in Halberstadt bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Samstagnachmittag einen «ziemlich großen Brand» – ohne zunächst weitere Angaben zu machen. Die Lage müsse erst überblickt werden, die Einsatzkräfte seien auf dem Weg, hieß es. Ab 11. August hatte ein Waldbrand bei Schierke mehrere Tage gewütet. Am 14. August galt das Feuer als gelöscht.