Erneut über 10.000 neue Wohnungen in Hamburg genehmigt

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg ist auch im vergangenen Jahr wieder der Bau von mehr als 10.000 neuen Wohnungen genehmigt worden. Die 10.377 genehmigten Wohneinheiten seien ein Erfolg für die Stadt sowie für alle Beteiligten im Bündnis für das Wohnen, erklärte die neue Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD) am Montag. Die großen Anstrengungen, das 10.000er-Jahres-Ziel zu erreichen, zahlten sich aus. Seit 2011 wurden in der Hansestadt der Behörde zufolge bereits knapp 127.000 Baugenehmigungen für neue Wohnungen erteilt. «Das ist gut so, denn Hamburg bleibt eine wachsende Stadt mit steigendem Wohnbedarf», sagte Pein.

Die Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau hätten sich im letzten Jahr aber weiter verschlechtert. Auch lasse die Gesamtsituation nicht auf eine schnelle Normalisierung hoffen, sagte sie. «Auch wenn wir in den kommenden Jahren von sinkenden Neubauzahlen ausgehen müssen, dürfen wir nicht nachlassen in dem Bemühen um soziale Gerechtigkeit und bezahlbares Wohnen für alle Hamburgerinnen und Hamburger.»