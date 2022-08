Feuerwehr und Polizei suchten erneut nach Vermisstem

Hamburg (dpa/lno) –

Nahe der Hamburger Elbphilharmonie haben Polizei und Feuerwehr am Mittwoch erneut nach einer Person im Wasser gesucht. Die Rettungskräfte seien von einem Zeugen alarmiert worden, sagten Sprecher von Feuerwehr und Polizei. Es sei unklar, ob es sich bei der Person um denselben Mann handele, nach dem bereits am Dienstagnachmittag erfolglos gesucht worden war. Am Mittwoch waren die Einsatzkräfte wieder mit zahlreichen Booten, Fahrzeugen und Tauchern vor Ort. Nach der Absuche der Elbe an einer Pontonanlage, an der die Person gesichtet worden sein soll, sei die Suche eingestellt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher.