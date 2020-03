Erneut mehr Coronavirus-Fälle in Niedersachsen

Eine Frau zeigt in einem Labor des Landesgesundheitsamtes einen Test für das neue Virus 2019-nCov. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Die Zahl der Infektionen mit dem neuen Coronavirus in Niedersachsen ist abermals gestiegen. Nach 38 Fällen am Montagabend stieg die Zahl der nachweislich Infizierten bis zum Dienstagvormittag auf 49, wie das Gesundheitsministerium in Hannover online bekanntgab. Noch nicht in der Statistik enthalten sind vier neue Fälle im Landkreis Stade, wie ein Sprecher des Landesgesundheitsamtes erklärte. Nach Angaben des Landkreises wurden vier Frauen im Alter von 27, 37, 41 und 48 Jahren positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Damit stieg die Zahl der Fälle im Landkreis Stade auf 11.

Neue laborbestätigte Covid-19-Erkrankungen gab es außerdem in den Landkreisen Aurich, Friesland, Grafschaft Bentheim sowie in Oldenburg und Wilhelmshaven.

