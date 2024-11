Erneut Lotto-Gewinn im Hamburger Bezirk Wandsbek

Hamburg (dpa/lno) –

Bei der Eurojackpot-Ziehung vom 1. November hat ein Tipper aus dem Hamburger Bezirk Wandsbek in der dritten Gewinnklasse 127.951,80 Euro gewonnen. Europaweit hatten zehn Teilnehmende aus verschiedenen Ländern für die Ziehung am Freitag die fünf Eurojackpot-Zahlen 13-21-27-28-41 richtig getippt und lagen nur bei den beiden Eurozahlen 1 und 3 falsch. Das entspricht der dritten Gewinnklasse. Daher werden die 1,28 Mio. Euro zwischen ihnen aufgeteilt, teilte Lotto Hamburg mit.

Bereits bei der Eurojackpot-Ziehung vom 18. Oktober hatte ein Glückspilz aus dem Hamburger Bezirk Wandsbek rund 1.062.407 Euro gewonnen. Der Millionär habe sich bisher noch nicht in der Lotto-Zentrale gemeldet, hieß es. Auch der Lottospieler, der im Mai bei der Zusatzlotterie Spiel 77 rund 2,48 Millionen Euro gewonnen hat, hat den Gewinn immer noch noch nicht abgeholt. Er hatte seinen Spielschein am 24. Mai in einer Annahmestelle im Bereich Jenfeld abgegeben. Die Gewinnzahlen beim Spiel 77 lauteten 0846078.