Erneut leichte Sturmflut an der Küste erwartet

Norden (dpa/lni) – Der Ausläufer eines Sturmtiefs könnte in der Nacht zum Mittwoch erneut für eine leichte Sturmflut an der niedersächsischen Nordseeküste sorgen. Experten des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Norden rechnen für das Hochwasser in der Nacht zum Mittwoch bei mittlerer Windstärke 7 aus nordwestlicher Richtung mit erhöhten Wasserständen. Nach Angaben des zuständigen Sturmflutwarndienstes der Behörde könnte das Wasser dann etwa eineinhalb bis eindreiviertel Meter höher auflaufen als das mittlere Tidehochwasser. Strände, Vorländer und Hafenflächen könnten dann überflutet werden.

Die Polizei in Bremerhaven rief Autofahrer am Dienstag daher auf, abgestellte Fahrzeuge aus hochwassergefährdeten Bereichen, etwa am Alten Vorhafen und an der Geestmole Süd zu entfernen.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es bis in die Nacht zum Mittwoch stürmisch. An der Nordsee erwarten die Meteorologen Sturmböen der Stärke 8 bis 9 mit Windgeschwindigkeiten zwischen 65 und 85 Stundenkilometern . Vereinzelt seien auch schwere Sturmböen der Windstärke 10 mit bis zu 95 Stundenkilometern möglich.

Erst am vergangenen Wochenende hatte das Sturmtief «Nadia» für Sturmfluten an der niedersächsischen Küste gesorgt und insbesondere an den Stränden der Ostfriesischen Inseln große Mengen Sand weggespült.

© dpa-infocom, dpa:220201-99-934264/2

Prognosen des NLWKN-Sturmflutwarndienstes

Mitteilung der Polizei Bremerhaven