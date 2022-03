Erneut Hunderte Teilnehmer bei Corona-Demos

Hannover (dpa/lni) –

In Niedersachsen sind erneut Hunderte Menschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen auf die Straße gegangen. In Braunschweig versammelten sich am Montagabend nach Polizeiangaben in der Spitze bis zu 650 Teilnehmer in der Innenstadt. Abgesehen von einzelnen Ordnungswidrigkeiten sei die Demo störungsfrei verlaufen, sagte eine Polizeisprecherin. Auch in Verden (etwa 500 Teilnehmer), Gifhorn (400 Teilnehmer) und Wolfsburg (250 Teilnehmer) fanden erneut Kundgebungen gegen die Corona-Politik statt. Vereinzelt wurden laut Polizei Verfahren wegen fehlender Masken, Beleidigungen von Polizisten, Nötigung und wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung eingeleitet. In Wolfsburg wurde ein Demo-Teilnehmer in Gewahrsam genommen.