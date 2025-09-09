Erneut Unfall eines Schienenersatzverkehr-Busses auf A24

Die Polizei ist zu einem Unfall eines Busses des Schienenersatzverkehrs auf der A24 gerufen worden. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

Wittenburg (dpa) –

Erneut hat es auf der A24 einen Unfall mit einem Bus des Schienenersatzverkehrs während der Generalsanierung der Bahnstrecke Hamburg – Berlin gegeben. Das Fahrzeug kam am Vormittag in der Nähe von Kogel bei Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, wie das zuständige Autobahnpolizeirevier Stolpe mitteilte. Außer dem Fahrer, der unverletzt geblieben sei, sei niemand an Bord gewesen. Zuvor hatte der «Nordkurier» berichtet.

Gelenkbus auf Leerfahrt

Nach Angaben eines Bahnsprechers kam der Gelenkbus während einer Leerfahrt ohne Fahrgäste von der Fahrbahn ab und mit der rechten Fahrzeugseite auf dem Grünstreifen zum Stehen. Die Polizei habe den Bus nach dem Zwischenfall überprüft und wieder freigegeben. Ein technischer Defekt wurde demnach nicht festgestellt.

«Der Bus konnte aus eigener Kraft weiterfahren, nachdem er durch ein Abschleppunternehmen wieder auf die Fahrbahn gesetzt worden war», so der Bahnsprecher weiter. Auch der Fahrer sei überprüft worden – mit welchem Ergebnis, wurde nicht mitgeteilt. Zuvor hatte die Autobahnpolizei berichtet, dass es nach Angaben des Busfahrers ein technisches Problem mit der Lenkung gegeben haben soll.

Fahrstreifen zeitweise gesperrt

Das betroffene Fahrzeug gehört laut Bahn zur Flotte, die von dem Busunternehmen ecoVista im Rahmen des Schienenersatzverkehrs während der Generalsanierung der Bahnstrecke Hamburg – Berlin eingesetzt wird.

Für die Bergung des Busses wurde den Beamten zufolge die A24 in Richtung Berlin bis 13.30 Uhr halbseitig gesperrt und der Verkehr über die Überholspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Schaden belaufe sich auf etwa 1.000 Euro. Die Details des Unfallhergangs würden geprüft.

Mitte August bereits Unfall auf A24

Mitte August hatte es bereits einen Unfall mit einem Schienenersatzverkehr-Bus von ecoVista auf der A24 gegeben. Im schleswig-holsteinischen Kreis Herzogtum Lauenburg waren dabei fünf Passagiere leicht verletzt worden und der Fahrer schwer. Der Gelenkbus war bei Tempo 97 aus noch unbekannter Ursache ins Schleudern geraten und quer zur Fahrbahn zum Stehen gekommen. Dabei durchbrach er die Mittelleitplanke. Wegen der Generalsanierung der Bahnstrecke Hamburg – Berlin ist seit Anfang August ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.