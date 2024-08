Erneut brennen Heuballen im Kreis Pinneberg

Hasloh (dpa/lno) –

Erneut sind in Hasloh (Kreis Pinneberg) Heuballen in Brand geraten. Die etwa 20 Ballen waren auf einem Feld an der Bundesstraße 4 in Flammen aufgegangen, wie die Feuerwehr mitteilte. Während der Löscharbeiten war die Bundesstraße vorübergehend vollständig gesperrt.

Die Schadenshöhe befinde sich im niedrigen vierstelligen Bereich, sagte ein Sprecher der Polizei. Eine Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden.

Seit Beginn des Monats August waren noch weitere Einsätze. Erst vor einer Woche waren laut Feuerwehr in Hasloh 200 Rundballen in Brand geraten. Der größte Einsatz war in Bilsen, wo etwa 700 Heuballen Feuer fingen.