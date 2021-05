Erneut 1000-Pfund-Bombe in Hamburg-Wilhelmsburg entschärft

Ein Polizei-Schild an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Der Hamburger Kampfmittelräumdienst hat am Donnerstag erneut eine große Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Das teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Der 1000 Pfund schwere Sprengkörper amerikanischer Bauart wurde auf einer Baustelle am Reiherstieg-Hauptdeich im Stadtteil Wilhelmsburg gefunden. Da in der Nähe des Fundortes kein Wohngebiet liegt, mussten keine Häuser evakuiert werden.

Erst am 18. Mai war auf dem ehemaligen Betriebsgelände eines Getränkeherstellers eine 1000-Pfund-Bombe unschädlich gemacht worden. Am Tag darauf hatte der Kampfmittelräumdienst eine 500-Pfund-Bombe im Stadtteil Moorburg entschärft. Dafür hatte die Autobahn A7 gesperrt werden müssen.

