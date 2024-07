Erneuerbare Energie Schwerpunkt bei Tarmstedter Ausstellung

Tarmstedt (dpa/lni) –

Fragen zur Energiewende und zu Erneuerbaren Energien gehören zu den Schwerpunktthemen der heute startenden 74. Tarmstedter Ausstellung im Landkreis Rotenburg/Wümme. Die Bioenergiebranche und der Landesverband Erneuerbare Energien Niedersachsen/Bremen (LEE) seien zwar schon seit vielen Jahren auf der Messe im Tarmstedt, sagte LEE-Geschäftsführerin Silke Weyberg: «In diesem Jahr haben wir eine ganze Halle mit 22 Ausstellern.» Die Ausstellung sei zu einer Art Branchentreff geworden.

Das Interesse an dem Thema sei groß. Politisch sei der Ausbau der Erneuerbaren Energien gesetzt. «Jetzt geht es um die Frage, was hat der einzelne Bürger davon, was hat die Wirtschaft davon», sagte Weyberg. Im Mittelpunkt stehe die Wertschöpfung für die Region. Ihr Landesverband habe bereits Anfang des Jahres eine Studie vorgestellt, wonach der Landkreis Rotenburg/Wümme bis zum Jahr 2040 mit bis zu 1,1 Milliarden Euro rechne, hieß es. Davon entfalle der Großteil von 725 Millionen Euro auf die regionale Wirtschaft, etwa in Form von Pachtzahlungen oder Aufträgen, zum Beispiel für die Verlegung von Kabeln und Fundamentarbeiten.

Wertschöpfung und Netzausbau im Fokus

Wichtig für die Branche sei nun der Netzausbau, und damit die Frage, wie Wind-, Solar- oder Biogasenergie ins Netz komme und wie sie gespeichert werden könne, sagte Weyberg. «Wir machen jeden Tag eine Talkrunde zu unterschiedlichen Themen.»

Für den politisch gewollten raschen Ausbau der Erneuerbaren Energien müssten die Kommunen schnell klare Arbeitshilfen bekommen, um Genehmigungen zu erteilen, forderte Weyberg. Auch das Thema Artenschutz sei für die Branche herausfordernd, auch hier brauche es seitens der Landespolitik klare Handreichungen. Für den Biogasbereich fordere ihr Verband, dass Biogasanlagen auch eine Rolle bei der kommunalen Wärmeplanung spielen solle.

100.000 Besucher erwartet

Zur viertägigen Tarmstedter Ausstellung erwarten die Organisatoren rund 100.000 Besucher. Die Landwirtschaftsschau ist nicht nur ein beliebtes Ziel für Landwirte aus Norddeutschland, sondern zieht auch ganze Familien an.

Zur Eröffnung ist Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) eingeladen, der eine Festrede halten wird. Neben Talkrunden zur Erneuerbaren Energie sind auch Diskussionsrunden zur Künstlichen Intelligenz in der Landwirtschaft sowie zur Agrar- und Wirtschaftspolitik im ländlichen Raum geplant.

Zu den beim Publikum beliebten Höhepunkten gehören auch eine Pferde-Show an den vier Ausstellungstagen, die 27. Landesfleischrinderschau, bei der «Miss und Mister Tarmstedt» gekürt werden, und der landesweite Jungzüchter-Wettbewerb am Sonntag.