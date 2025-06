Ermittlungen wegen versuchten Mordes nach Feuer in Schülp

Nach dem Brand in Schülp wird wegen versuchten Mordes ermittelt. (Symbolbild) Sven Hoppe/dpa

Schülp (dpa/lno) –

Nach dem Brand eines Reetdachhauses in Schülp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft unter anderem wegen versuchten Mordes. Die beiden Bewohner des Hauses, die zum Zeitpunkt des Brandausbruches in der Nacht zu Montag geschlafen hatten, konnten sich gerade noch ins Freie retten, wie die Behörden mitteilten.

Die Staatsanwaltschaft hat nach eigenen Angaben eine Belohnung von 3.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Überführung und rechtskräftigen Verurteilung des Täters führen. Ob ein Zusammenhang mit einem weiteren Feuer an einem Reetdachhaus in Dätgen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) am 14. Mai bestehe, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen.