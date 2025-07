Itzehoe (dpa/lno) –

Im Zuge von Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmittel hat die Polizei in Itzehoe drei Objekte durchsucht. Ein 71-Jähriger aus Itzehoe sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei den Durchsuchungen am Donnerstag seien umfangreiche Beweismittel sichergestellt worden. Nähere Angaben wollte die Polizei aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht machen.