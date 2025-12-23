Ermittlungen versuchtem Tötungsdelikt – Verdächtiger frei

Der Angreifer flüchtete zunächst und ging dann in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Rolf Vennenbernd/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Nachdem es in der Nacht zum Montag in einer Wohnung in Kiel zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen war, ist ein Tatverdächtiger wieder auf freiem Fuß. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, erschien ein 25-Jähriger kurz nach Mitternacht an der Wohnungstür des Verdächtigen und bedrohte diesen mit einer Schusswaffe.

Daraufhin versuchte der 39 Jahre alte Bewohner die Tür zu schließen, zog gleichzeitig ebenfalls eine Schusswaffe und setzte sich zur Wehr. Den Angaben nach erlitt der Angreifer dabei schwere Verletzungen, flüchtete zunächst und begab sich schließlich in ein Krankenhaus.

Der Bewohner selbst stellte sich am Montagmorgen auf einer Polizeidienststelle der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt. Er kam zunächst in Gewahrsam, hieß es. Mangels dringenden Tatverdachts beantragte die Staatsanwaltschaft keinen Untersuchungshaftbefehl.