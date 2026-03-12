Ermittlungen nach Unfall von Ersatzverkehr-Bus eingestellt

Schwarzenbek (dpa) –

Nach dem Unfall eines Schienenersatzverkehr-Busses im August 2025 auf der A24 in Schleswig-Holstein ist ein Ermittlungsverfahren eingestellt worden. Es hätten sich keine Hinweise auf technisches oder menschliches Versagen ergeben, heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Links-Fraktion. Die Staatsanwaltschaft habe das Verfahren eingestellt. Zuerst hatten die «Lübecker Nachrichten» und das «Hamburger Abendblatt» berichtet.

Der Bus war im schleswig-holsteinischen Kreis Herzogtum Lauenburg bei Schwarzenbek von der Straße abgekommen und gegen die Mittelplanke geprallt, die er durchbrach. Bei dem Unfall verletzten sich sechs Menschen. Der Fahrer trug schwere Verletzungen davon. Die Behörden leiteten Ermittlungen ein. Der Bus war nach Angaben des Unternehmens Ecovista von Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern nach Hamburg unterwegs.