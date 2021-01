Der Schriftzug «Polizei» an einem Polizeirevier. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Seesen (dpa/lni) – Nach dem Fund einer männlichen Leiche im Landkreis Goslar haben Polizei und Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Erste Erkenntnisse ließen auf ein Gewaltverbrechen schließen, teilte die Polizeiinspektion Goslar am Montagabend mit. Der Leichnam wurde demzufolge am Montagvormittag in Seesen gefunden. Bei ihrer Arbeit am Tatort wurde die Polizei von Kräften des Technischen Hilfswerks unterstützt. Mehr Informationen waren zunächst nicht verfügbar.