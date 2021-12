Ermittlungen nach Leichenfund: Hintergründe unklar

Ein Einsatzkräfte der Polizei gehen durch Fischerhude. Foto: Andre van Elten/TNN/dpa

Fischerhude (dpa) – Die Polizei ermittelt nach dem Fund zweier Leichen in einem Wohnhaus in Fischerhude nahe Bremen weiter zu den Hintergründen. Zu möglichen neuen Erkenntnissen und den weiteren Maßnahmen machte eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen jedoch keine Angaben. Demnach ist weiter unklar, ob der Mann und die Frau Opfer eines Verbrechens wurden. Auch zum Fall einer weiteren Frau, die – womöglich mit einer Schusswaffe – schwer verletzt wurde, gab es keine neuen Angaben. Früheren Polizeiangaben zufolge war nicht ausgeschlossen, dass es sich bei dem Toten um den Täter handelt.

Die Polizei war nach dem Vorfall am Dienstag mit zahlreichen Streifenwagen und rund 60 Beamten bis tief in die Nacht im Einsatz. Fischerhude liegt etwa 30 Kilometer nordöstlich von Bremen und hat rund 3000 Einwohner.

Polizeimitteilung