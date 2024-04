Ermittlungen nach lebensgefährlichen Schüssen in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Nachdem ein Mann in Hamburg-St. Georg lebensgefährlich durch Schüsse verletzt wurde, sind den Ermittlerinnen und Ermittlern die Hintergründe für den Angriff nach wie vor unklar. Die Untersuchungen liefen, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen. Neue Angaben zum Gesundheitszustand des Verletzten gab es zunächst nicht. Auch ob es bereits Hinweise auf einen Tatverdächtigen oder mehrere gibt, teilte die Polizei nicht mit.

Der angeschossene Mann wurde am frühen Ostersonntag in der Nähe des Hauptbahnhofes mit schweren Verletzungen gefunden, die ihn in Lebensgefahr brachten. Polizeiangaben vom Sonntag zufolge hatten ihn mehrere Kugeln getroffen. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert.